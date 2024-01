Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Silvesternacht++

Oldenburg (ots)

++Silvesternacht++

Die Innenstadtwache des Einsatz- und Streifendienstes II blickt auf eine ereignisreiche, jedoch überwiegend friedliche Silvester-Nacht zurück. Bis in die frühen Morgenstunden feierten zahlreiche BesucherInnen der Oldenburger Innenstadt den Jahreswechsel gebührend und ausgelassen. Vereinzelt wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzungshandlungen erstattet. In allen Fällen war die Polizei zügig und mit starken Kräften vor Ort und konnte die Situationen durch konsequentes Handeln beruhigen.

Wie in den Vorjahren musste die Polizei zu mehreren Brandeinsätzen im Stadtgebiet (darunter u.a. zu einem Pkw-Brand in Oldenburg-Eversten, zwei Heckenbränden, zu einem Brand eines Altkleidercontainers sowie mehreren Bränden von Mülltonnen) ausrücken. In allen Fällen waren die Brände auf Feuerwerkskörper zurückzuführen. Zu Gebäudeschäden ist es nach derzeitigem Stand erfreulicherweise nicht gekommen.

Glimpflich ist am Silvester-Abend ein Einsatz in Oldenburg-Kreyenbrück ausgegangen. Mutmaßlich durch Feuerwerk verursacht, geriet gegen 18:45 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Voßbergen" ein Sonnenschirm in Brand. Feuerwehrkräfte waren zügig vor Ort und konnten eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern.

Der weitaus überwiegende Teil der Personen in der Innenstadt ging verantwortungsbewusst mit dem Silvesterfeuerwerk um. Teilweise nahmen eingesetzte Beamte jedoch auch wahr, wie aus den anonymen Menschenmengen heraus auch Feuerwerkskörper gezündet und in Richtung anderer Personen geworfen wurden. Ein 20-jähriger wurde am sog. Lefferseck durch einen umherfliegenden Feuerwerkskörper leicht am Unterschenkel verletzt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zusammenfassend kann man sicherlich von einer sehr "angenehmen" Silvesternacht sprechen, in welcher das Einsatzgeschehen ohne Probleme bewältigt und die Oldenburger Bürger und Besucher ausgelassen feiern konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell