POL-GI: Mann bei Unfall tödlich verletzt + Einbrüche + Frau belästigt + Fahrraddiebstähle + Auto aufgebrochen + Baustellendiebstahl

Gießen: Drogen bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Am Montagabend (1.7.) führten Beamte der Polizeistation Gießen Nord eine stationäre Verkehrskontrolle in der Rodheimer Straße durch. Gegen 20.50 Uhr stoppten sie einen Golf und unterzogen den Fahrer und seine Mitfahrer einer Kontrolle. Dabei bemerkten sie starken Marihuanageruch aus dem Fahrzeug. Bei der folgenden Durchsuchung fanden sie in dem Fahrzeug mehrere verpackte Einheiten Marihuana auf. Insgesamt stellten sie etwa 1,2 Kilogramm Cannabis in dem Auto sicher. Sie nahmen den Fahrer fest und mit zur Dienststelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten sie die Wohnung des 25-Jährigen. Bei der Durchsuchung stellten sie weitere ca. 290 Gramm Marihuana sicher. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mangels vorliegender Haftgründe entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels von Cannabis in nicht geringer Menge gegen den deutschen Staatsangehörigen ein.

Lollar/L3475/K26: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Auf der Landesstraße 3475 kam es gestern (3.7.) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto. Der Fahrer des Pedelecs verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 35-Jährige mit seinem Pedelec auf der L 3475 aus Lollar kommend in Richtung Staufenberg. Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 26 kam es gegen 16.45 Uhr zum Zusammenprall mit einem Citroen. Dessen 42-jähriger Fahrer verständigte sofort den Rettungsdienst und leistete erste Hilfe. Der Pedelec-Fahrer erlitt durch den Unfall jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Der Unfallort blieb bis etwa 20 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wurde beauftragt, den Hergang zu klären.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Einbruch in Restaurant

Am Mittwoch (3.7.) drang ein unbekannter Mann in Lagerräume eines Restaurants in der Steinstraße 76 ein. Gegen 1.20 Uhr brach er eine Tür auf und klaute diverse Lebensmittel. Der männliche Einbrecher war etwa 170 cm groß und hatte eine helle Hautfarbe. Er hatte kurze, blonde Haare mit einem Linksscheitel. Bekleidet war der Unbekannte mit einem Kapuzenpullover mit Markenaufdruck "Puma", eine helle, knielange Hose und schwarze Turnschuhe. Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Hoftür aufgebrochen

Im Friedhofsweg brachen Unbekannte am späten Mittwochabend (3.7.) ein Hoftor auf. Kurz vor Mitternacht bemerkte ein Anwohner zwei Unbekannte auf seinem Hof. Als bei Betreten des Hofs Licht durch Bewegungsmelder anging, flüchteten diese sofort.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind die zwei Unbekannten zuvor aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Flüchtigen geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Frau belästigt

Eine Frau lief am Mittwoch (3.7.) die Bahnhofstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 60 fuhr gegen 10.20 Uhr ein Radfahrer an ihr vorbei und berührte sie dabei unsittlich am Gesäß. Zudem gestikulierte er küssende Bewegungen in die Richtung der 26-Jährigen. Anschließend fuhr er davon. Der Unbekannte soll etwa 24-30 Jahre alt sein. Er hatte schwarze Haut. Er trug ein türkis-beiges T-Shirt, grau schwarze Jeans und Kopfhörer.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Fahrrad aus Gartenhütte geklaut

Ein Mountainbike der Marke "Cube" erbeutete ein Unbekannter in der Schanzenstraße. Er brach zwischen Dienstagabend (2.7.), 21 Uhr und Mittwoch, 19.30 Uhr eine Gartenhütte auf und klaute daraus ein rot-pinkes Rad mit der Modellbezeichnung "Access Pro 29". Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Linden: Fahrrad vor Gaststätte geklaut

Am Mittwoch (3.7.) erbeutete ein Fahrraddieb ein grau-blaues Fahrrad in Leihgestern. Das Rad der Marke KTM stand zwischen 18.05 Uhr und 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße 122 vor einer dortigen Gaststätte. Es war mit einem Speichenschloss gesichert, möglicherweise wurde es vom Dieb weggetragen.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auto aufgebrochen

Im Gartfeld klaute ein Autoaufbrecher ein Navigationssystem. Er schlug eine Seitenschiebe des VW Up ein und erbeutete so das Navi. Er entkam unbemerkt. Der Aufbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend (2.7.), 21.45 Uhr und Mittwochmorgen, 8.45 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Baustellendiebstahl

Diverse Gegenstände klauten Unbekannte am Mittwoch (3.7.) von einer Baustelle in Wieseck. Gegen 23.10 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei, dass ein dunkler Kastenwagen auf das Gelände der Baustelle gefahren sei. Mehrere Personen hatten zuvor einen Bauzaun zur Seite geräumt. Mit mehreren Gegenständen flüchteten die Diebe in Richtung der Marburger Straße. Wer hat den Fall mitbekommen? Wer kann Angaben zum Kastenwagen und den Unbekannten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

