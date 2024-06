POL-WES: Dinslaken - Pkw gerät in Vollbrand - Feuer greift auf weitere Fahrzeuge über - Zeugensuche

Hünxe (ots) - Am Montagabend, gegen 19.55 Uhr, kam es zu einer Notlandung eines Ultraleichtflugzeug auf einem Feld in Gartrop-Bühl. Der 67-jährige Pilot und sein 71-jähriger Co-Pilot waren zuvor vom Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe gestartet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es während des Fluges aus bislang unbekannter Ursache zu Motorproblemen. Im weiteren Verlauf musste der Pilot auf einem Maisfeld in ...

