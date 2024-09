POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Borkum - Ermittlungen nach nächtlichem Diebstahl

Erschreckt haben dürfte sich die Mitarbeiterin eines Schwimmbades am 04.09.2024 gegen 08:45 Uhr, als sie beim Sichten und Reinigen der Umkleidekabinen eine schlafende Person in den Räumlichkeiten vorfand. Die umgehend hinzugezogene Polizei Borkum führte eine Personalienfeststellung bei dem Mann durch, der zuerst versuchte, sich durch falsche Angaben einen Vorteil in der Strafverfolgung zu verschaffen. Jedoch hatte er nicht daran gedacht, dass die Kräfte der Polizei sich nicht auf eine mündliche Angabe verlassen. Tatsächlich konnten dann doch Ausweisdokumente bei dem 27-jährigen Mann aus Dülmen aufgefunden werden. In der weiteren Befragung behauptete der Dülmener, er wäre nach einem Schwimmbadbesuch am Vortag versehentlich dort eingeschlafen. Tatsächlich erweckte der gesamte Sachverhalt eher den Verdacht, dass der Mann sich absichtlich hatte einschließen lassen. Zudem konnte ihm nachgewiesen werden, dass er sich in der Nacht dort mit Getränken und Eis versorgt hatte. Bevor der Mann entlassen werden konnte ergab eine weitere Überprüfung, dass gegen ihn ein Haftbefehlt vorlag. Somit wurde er direkt in Gewahrsam genommen und wird nun zeitnah in eine JVA überführt. Bezüglich der Vorkommnisse im Schwimmbad ermittelt die Borkumer Polizei noch die genaueren Umstände.

Westoverledingen - Ermittlungen nach Diebstählen aus Pkw

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Polizeiinspektion Leer/Emden ermittelt in Fällen von Diebstählen aus Pkw, die sich in Westoverledingen, bevorzugt im Bereich Ihrhove, seit Mitte August ereignen. Die polizeilichen Maßnahmen laufen, jedoch weist die Polizei in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass abgestellte Fahrzeuge grundsätzlich verschlossen werden sollten und dass von einer Wertsachenaufbewahrung im Fahrzeug dringend abgeraten wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, die Polizeidienststellen in Leer oder im Oberledinger Land zu benachrichtigen.

