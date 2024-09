POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland/Tergast - Personensuche nach dem Verdacht einer exhibitionistischen Handlung

Am 03.09.2024 gingen um kurz vor 07:00 Uhr zwei Anrufe bei der Leitstelle in Wittmund ein, bei welchem auf eine ungewöhnliche Situation im Bereich des Steinweges und der anschließenden Wasserwerkstraße hingewiesen wurde. Ein Zeuge berichtete von einer männlichen Person, die sich am Steinweg in unmittelbarer Nähe zum Forellenteich aufgehalten habe. Ungewöhnlich sei gewesen, dass die Person vollständig unbekleidet war und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Zeitgleich meldete sich eine Zeugin, die berichtete, dass sie an der Wasserwerkstraße ein abgestelltes Fahrrad gesichtet habe, ohne eine Person im Nahbereich zu sehen. Zudem habe sich dort eine Tasche mit persönlichen Gegenständen, allerdings ohne Bekleidungsstücke, befunden. Zur Beschreibung der Person konnte von dem Zeugen berichtet werden, dass die männliche Person ca. 70 Jahre alt gewesen sei und einen stabilen Körperbau aufwies. Der Mann hatte dunkelgraue Haare. Keinen Bart und keine Brille. Insgesamt schien die gesichtete Person einen eher etwas verwirrten Eindruck zu hinterlassen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde von der zuständigen Polizeidienststelle Moormerland nach der ersten erfolglosen Absuche an den beschriebenen Örtlichkeiten beschlossen, die Suche nach der betreffenden männlichen Person auszuweiten und auch sicherzustellen, dass der Mann nicht im nahegelegenen Gewässer verunfallt ist. Zur Unterstützung erschien die Feuerwehr Warsingsfehn mit einer Suchdrohne und Boot, um die Umgebung und das Gewässer genauestens unter die Lupe zu nehmen. Jedoch konnte die beschriebene Person nicht aufgefunden werden. Somit konnte auch nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die aufgefundenen Gegenstände und das Fahrrad zu der zuvor vom Zeugen gesichteten Person gehören. Daher erfolgte zur Eigentumssicherung eine vorläufige Sicherstellung der Sachen. Der zentrale Kriminaldienst der Polizei Leer hat die weiteren Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer kennt eine Person, die sich häufiger oder regelmäßig im Bereich Tergast aufhält und zur groben Beschreibung passen würde oder hat Hinweise auf eine Person auf der Durchreise, der im gennannten Bereich und Umgebung gesichtet wurde oder zwischendurch aufgefallen ist.

Rhauderfehn - Carport angefahren

In der Zeit vom 02.09.2024, 18:00 Uhr bis zum 03.090.2024, 10:00 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer die Beethovenstraße und rammte im Rahmen eines Wendemanövers einen Carport auf einer Privatauffahrt. Dabei verlor das genutzte Fahrzeug eine seitliche Positionsleuchte. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrer und kümmerte sich nicht um den Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Hesel - Ins Schlingern gekommen und gestürzt

Am 03.09.2024 kam es um 15:51 Uhr auf der Osterstraße zu einem Unfall, bei welchem die Fahrerin eines Leichtkraftrades verunfallte. Die 16-jährige Fahrerin war in Fahrtrichtung Brinkum unterwegs, als sie aufgrund von Bodenwellen ins Schlingern kam und in Folge auf die Fahrbahn stürzte. Das Leichtkraftrad kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Liegen, auf welcher der 62-jährige Fahrer eines Pkw aus Hesel nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und das Kraftrad überfuhr. Die junge Frau aus der Samtgemeinde Hesel wurde bei dem Sturz leicht verletzt und begab sich zusammen mit ihren Eltern eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnpolizei Leer hat den Unfall aufgenommen.

