POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl am Mitfahrerparkplatz Gensingen

Am Mittwoch, den 10.01.2024 zwischen 06:30 Uhr und 14:36 Uhr wurden in 55457 Gensingen am Mitfahrerparkplatz an der Verlängerung der Alzeyer Straße durch einen unbekannten Täter insgesamt drei Kennzeichen von geparkten PKWs entwendetet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

