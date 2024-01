Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen-Bingerbrück (ots)

Am Freitagmorgen, dem 05.01.2023 kam es gegen 09:55 Uhr auf der L214 zwischen Weiler und Bingen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die 25-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die L214 aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Weiler. In der dortigen langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem PKW der entgegenkommenden 56-jährigen Fahrzeugführerin. In diesem Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zwecks Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L214 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. 2 Stunden vollgesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich ein Notarztwagen sowie mehrere Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Weiler im Einsatz. Wieso die Unfallverursacherin auf die Gegenspur kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

