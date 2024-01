Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrolle mit Folgen

Bacharach (ots)

Mit einem strafrechtlichen Rundumpaket deckte sich ein 24-jähriger Fahrer am 04.01.2023 gegen 16:40 Uhr in Bacharach ein. Der Fahrer wurde auf der B9 durch eine Streife der PI Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer führte keinen Führerschein mit sich und zeigte der Streife einen auf seinem Handy abgelichteten Führerschein vor. Trotz dessen, dass die Beamten den Führerschein nicht in ihren Händen hielten, konnten bereits über das Lichtbild eindeutige Merkmale einer Totalfälschung festgestellt werden. Entsprechende Abfragen in den polizeilichen Informationssystemen bestätigten den Verdacht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei einer weiteren Recherche stellte sich überdies heraus, dass gegen den Fahrer zudem bereits ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Auch wenn der Fahrer die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Zahlung einer Geldstrafe abwenden konnte, bewahrte ihn dies nicht vor der Verbringung zur Polizeidienststelle. Der Beschuldigte räumte während der Verkehrskontrolle ein, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer zwecks Blutentnahme zur Polizei Bingen verbracht. Der Beschuldigte wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

