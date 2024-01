Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 05.01.2023 gegen 19:15 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim einen 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums, welche sich durch einen Drogenschnelltest bestätigten. Der Test lieferte den Nachweis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell