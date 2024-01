Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am 06.01.2023 gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Bei der Kontrolle des sichtlich nervösen Fahrers ergaben sich eindeutige Verdachtsmomente hinsichtlich eines zeitnahen Drogenkonsums. Der Fahrer räumte schließlich den Konsum von Kokain am Mittag ein. Der durchgeführte Drogenschnelltest reagiert auf die Stoffgruppe Kokain sowie auch Amfetamin. Die Weiterfahrt wird untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Dieser muss nun bei Bestätigung durch die Rechtsmedizin mit einem Fahrerlaubnisentzug sowie einer Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell