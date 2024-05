Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhaus und Hofladen gesucht

Delbrück/ Hövelhof (ots)

(SH) Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in ein Einfamilienhaus in Hövelhof-Hövelriege, Im Winkel, und in einen Hofladen in Delbrück-Steinhorst, Kaunitzer Straße.

Unbekannte verschafften sich in Hövelhof-Hövelriege zwischen Montag, 13. Mai, 10.00 Uhr bis 21.00Uhr, Zutritt zur Garage des Wohnhauses, entwendeten Werkzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einen weiteren Einbruch stellten Inhaber eines Hofladens in Delbrück-Steinhorst fest. Dort brachen Unbekannte in der Nacht von Montag, 13. Mai, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 14.Mai, 05.20 Uhr, in einen Hofladen ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell