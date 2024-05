Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Sande (ots)

(CK) - Am vergangenen Freitag (10.05., 10.30 Uhr bis 14.45 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter durch die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Rosmarinstraße ein. In den Innenräumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Mit aufgefundenem Schmuck flüchteten die Einbrecher schließlich wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell