POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fahrradfahrerin

Bad Wünnenberg-Fürstenberg, Haarener Straße (ots)

(Mert)-Am Sonntagmittag befuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin die Haarener Straße aus Fürstenberg kommend in Richtung Haaren. An der Unfallörtlichkeit beabsichtigte sie nach links in einen Feldweg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie von einem Auto überholt und es kam zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem überholenden Auto. Durch den tragischen Verkehrsunfall erlitt die 81-jährige Radfahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde ein Spezialunfallaufnahmeteam der Polizei Recklinghausen zur Unterstützung hinzugerufen Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Haarener Straße komplett gesperrt.

