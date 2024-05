POL-PB: Nach verbalen Streitigkeiten - Körperverletzungen

Salzkotten - Thüle (ots) - (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (07.05.) machten sich bislang unbekannte Täter an acht Autos in Salzkotten-Thüle zu schaffen und verschafften sich teilweise gewaltsam Zutritt. Danach durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen, erbeuteten jedoch nur geringwertiges Diebesgut. Die Fahrzeuge standen in der Laurentiusstraße, Gunneweg, Am Eichenwald, Weidengärten und an der Thüler Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

