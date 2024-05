Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen in der Marienstraße

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (09.05., Christi Himmelfahrt) hat die Polizei im Paderborner Innenstadtbereich einen Schwerpunkteinsatz durchgeführt.

Die Einsatzkräfte waren dabei überwiegend im Bereich des Inneren Rings mit den Schwerpunkten Marienstraße, Am Abdinghof, Paderquellgebiet, Königstraße, Königsplatz und Westernstraße unterwegs.

So wurde bis in die frühen Morgenstunden Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt, mehrere Personen wurden dabei überprüft und kontrolliert. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen zwölf Platzverweise gegen polizeibekannte Personen aus und verwiesen diese konsequent aus dem Innenstadtbereich. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen, weil sie diesem Platzverweis nicht nachkommen wollten. Da einer davon noch jugendlich war, wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Darüber hinaus fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland.

Polizeiliche Sichtbarkeit und Präsenz sind uns sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger sollen sich in der Innenstadt jederzeit sicher fühlen. Aus diesem Grund werden die polizeilichen Kontrollen im Innenstadtbereich verstärkt fortgesetzt. Polizeiliches Ziel ist es, die Anzahl der Straftaten im Bereich der Gewalt- und Straßenkriminalität in der Innenstadt zu senken.

