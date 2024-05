POL-PB: Neue Polizeiwache für Delbrück

Salzkotten-Upsprunge (ots) - (mh) Nach einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Sebastianstraße in Salzkotten-Upsprunge sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die Bewohner des Hauses nahmen am Sonntag, 05. Mai, gegen 21.45 Uhr Geräusche an der Terrassentür wahr. Als sie dort nachschauten, stellten sie fest, dass die Jalousie hochgeschoben und die Scheibe der Tür beschädigt worden war. Der durch die ...

