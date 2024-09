POL-LER: ++Opferstock aufgebrochen++Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs++In geparktes Auto geprallt++Unfall nach Irrtum im Straßenverkehr++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Opferstock aufgebrochen++Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs++In geparktes Auto geprallt++Unfall nach Irrtum im Straßenverkehr

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Opferstock aufgebrochen

Am 01.09.2024 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr zu einem Vorfall in einer Kirche am Lutherischen Schulgang. Ein derzeit noch unbekannter Täter brach mit einem Werkzeug den dortigen Opferstock auf und entwendete eine untere dreistellige Summe. Ein derartiger Diebstahl aus einer Kirche gilt als besonders schwerer Fall des Diebstahls, welcher mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 10 Jahren bestraft wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Bunde - Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 03.09.2024 fiel Beamten des Zolls im Bereich der Autobahnabfahrt Bunde West gegen 00:45 Uhr ein Pkw auf, welcher kontrolliert werden sollte. Bei der Zollkontrolle bemerkten die Beamten, das dort Vorkommnisse vorlagen, die in polizeiliche Zuständigkeiten fielen und informierten die Autobahnpolizei Leer. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 52-jährige Frau aus Winschoten ihren Pkw unter dem Einfluss von Alkohol mit sich führte und einen Atemalkoholwert von 0,76 Promille aufwies. Zudem lag gegen die Frau eine Fahrerlaubnissperre vor. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Jedoch wurde ihr die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt und die Autoschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt.

Hesel - In geparktes Auto geprallt

Am 02.09.2024 kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall im Gewerbegebiet "An der Fabrik". Ein Ehepaar aus Barßel hatte an einer Ausstellungsfläche seinen Pkw auf einer dortigen Parkfläche abgestellt und die Türen und Fenster des Pkw geöffnet, da sich ihr einjähriges Kind schlafend im Pkw befand. Zur gleichen Zeit fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer einer lokalen Spedition von der Bundesstraße kommend in das Gewerbegebiet ein. Kurz danach kam er nach rechts von der Fahrbahn und prallte in den geparkten Pkw der Barßeler Familie, welcher dadurch mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. Das Kleinkind wurde von seinem Vater unverletzt aus dem Kindersitz im Fahrzeug geholt und anschließend vom Rettungsdienst vorsorglich nochmal rettungsmedizinisch überprüft. Das Fahrzeug der Familie wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Lkw blieb ebenfalls unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein gesundheitliches Problem des 53-jährigen zu dem Unfall geführt hat.

Emden - Unfall nach Irrtum im Straßenverkehr

Am 02.09.2024 kam es auf der Ringstraße in Emden zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw aus Emden befuhr die Ringstraße aus Richtung Delft kommend und hatte die Absicht zu dem Parkplatz des dortigen Amtsgerichtes zu gelangen. Aus diesem Grund wollte er an einer dortigen Verkehrsinsel wenden und vergrößerte den Wenderadius. Erst da hatte er gesehen, dass sich dort eine durchgezogene Linie befand. Ein nachfolgender 64-jähriger Rollerfahrer aus Emden sah das Fahrzeug und nahm an, dass dieser an der Verkehrsinsel rechts ranfahren wollte. Aus diesem Grund setzte er zum Überholen an und kollidierte dann mit dem PKW. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht am Bein verletzt, benötigte aber vor Ort keine medizinische Hilfe. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher aber die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigte. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen.

