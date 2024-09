Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl eines E-Scooters++Diebstahl eines Transporters++Beleidigungen zum Nachteil von Polizeieinsatzkräften++Von der Fahrbahn abgekommen++Unfallflucht++Unfall unter Alkoholeinfluss++

Leer - Diebstahl eines E-Scooters

Am 01.09.2024 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu dem Diebstahl eines E-Scooters, welcher verschlossen in der Mühlenstraße im dem Bereich zwischen dem Bahnhofsring abgestellt worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Leer - Diebstahl eines Transporters

In der Zeit vom 31.08.2024, 22:00 Uhr - 01.09.2024, 21:30 Uhr kam es zu dem Diebstahl eines VW Transporters (T4) in Gelb, welcher auf dem Gelände einer Betonfirma an der Industriestraße geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Leer - Beleidigungen zum Nachteil von Polizeieinsatzkräften

Am 01.09.2024 waren im Rahmen der stattfindenden Veranstaltungen im Leeraner Stadtgebiet polizeiliche Fußstreifen zur Begleitung und als Ansprechpartner für die Bürger und Bürgerinnen eingesetzt. Gegen 16:30 Uhr suchte ein 20-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer zuerst die Konfrontation mit einem Bürger, welcher versehentlich gegen ihn gestoßen war. Dieser Vorfall fiel den eingesetzten Kräften auf. Als diese den 20-jährigen ansprachen und die Situation beruhigen wollten, forderte er die Polizeikräfte zum Kampf auf. Dieser Aufforderung kamen diese natürlich nicht nach und forderten den Mann stattdessen auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Anstatt einfach zu gehen, fing der Verursacher an, die Einsatzkräfte zu beleidigen. Da der Mann mit 0,94 Promille Atemalkohol nicht den Eindruck erweckte, seinen Weg friedlich fortsetzen zu wollen, begleitete er die Fußstreife sicherheitshalber zur Wache. Wegen der ungehörigen und teilweise obszönen Beleidigungen wird er sich strafrechtlich verantworten müssen.

Detern - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 01.09.2024 kam es um 14:22 Uhr auf der Fährstraße zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 18-jährige war in Richtung Amdorf unterwegs, als er in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort rettungsmedizinisch versorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Borkum - Unfallflucht

Am 01.09.2024 kam es um 15:42 Uhr auf der Geert-Bakker-Straße zu einem Unfall, als ein derzeit noch unbekannter Fahrradfahrer gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw stieß und diesen am Kofferraumdeckel beschädigte. Nach dem Vorfall entfernte sich der Verursacher und kümmerte sich nicht um den Schaden. Der junge Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 - 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkelblonde gelockte Haare - schwarze lange Cargohose mit Taschen - schwarzes T-Shirt - schwarzes Fahrrad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Borkumer Polizei zu kontaktieren.

Westoverledingen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 01.09.2024 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Großwolder Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jährige Frau aus Westoverledingen befuhr die Großwolder Straße in Fahrtrichtung Großwolde und hielt an der Einmündung zur Bundesstraße 70 gemäß der dortigen Verkehrsführung an, um danach nach rechts weiter auf der Bundesstraße 70 zu fahren. Ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz in Westoverledingen befuhr die Großwolder Straße hinter der 23-jährigen, übersah die Verkehrssituation und fuhr auf das Fahrzeug der 23-jährigen auf. Durch den Heckaufprall wurden die 23-jährige und ihr 42-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand und sein Fahrzeug mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille geführt hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er darf keine Fahrzeuge mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den 39-jährigen eingeleitet.

