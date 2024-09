Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 31.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnung ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle ++ Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Steuer ++ Alkoholisiert in Kanal gefahren

Leer - Diebstahl aus Wohnung

Leer - Im Zeitraum zwischen dem 26.08. und dem 30.08. drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Wohnung im Logaer Weg ein. Der Täter hatte Wertgegenstände, darunter Bargeld, entwendet, ehe er unerkannt vom Tatort flüchtete. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen/Leer - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Westoverledingen/Leer - Unbelehrbar scheint ein 19-jähriger Mann aus Westoverledingen zu sein, der der Polizei am Freitagnachmittag innerhalb kürzester Zeit wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Führen seines Fahrzeugs auffiel. Beamte kontrollierten den jungen Mann und seinen PKW gegen 15:00 Uhr in der Folmhuser Straße in Westoverledingen. Dabei stellten sie fest, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Nur zwei Stunden später stoppte ein Streifenteam den 19-Jährigen mit seinem PKW in der Zoostraße in Leer. An der strafbewehrten Sachlage hatte sich bis dahin nichts geändert, sodass die Beamten erneut Strafverfahren gegen den Mann einleiteten. Zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung beschlagnahmten die Beamten den PKW des Mannes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.

Filsum - Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert am Steuer

Filsum - Mit einem Atemalkoholgehalt von 0,66 Promille und ohne Fahrerlaubnis war am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr ein 17-jähriger Ukrainer in der Leeraner Straße mit einem PKW unterwegs. Beamte hatten den Jugendlichen zu einer Verkehrskontrolle gestoppt. Wegen der festgestellten Verstöße leiteten die Beamten Strafverfahren ein.

Rhauderfehn - Alkoholisiert in Kanal gefahren

Rhauderfehn - Ein 44-jähriger Ostrhauderfehner war am Freitagabend gegen 21:30 Uhr mit seinem PKW in der 1. Südwieke in Richtung Altburlage unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Kanal fuhr. Glücklicherweise konnte sich der Mann eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er blieb unverletzt. Ursächlich für das Fahrmanöver könnte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,37 Promille. Zudem ist der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen ihn ein. Der leicht beschädigte PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

