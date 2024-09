Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Brand ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Körperverletzung

Leer- Am 01.09.24 kam es gegen 01:50 Uhr im Schreiberskamp zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Taxifahrers aus Leer. Nachdem ein 47-jähriger Fahrgast die Fahrt mit dem Taxi nicht bezahlen wollte, schlug der Leeraner mehrfach auf den Taxifahrer ein und verletzte ihn dadurch leicht. Auch gegenüber den alarmierten Streifenbeamten zeigte sich der Mann aggressiv und beleidigte diese. Zudem führte er unerlaubt ein Einhandmesser in der Hosentasche mit. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und einer Alkoholisierung von 2,4 Promille wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Brand

Emden- Am 31.09.24 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Brand einer Holzblockhütte in der Althuisstraße, nachdem ein 56-jähriger Emder zuvor mit einem Abflammgerät Unkraut vernichtete. Das Feuer schlug auch auf Teile der angrenzenden Wohneinheit über. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Der Feuerwehr aus Emden und Larrelt gelang es den Brand zu löschen. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Emden- Am 31.08.24 befuhr ein 40-jähriger Mann aus Bremen gegen 12:20 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Auricher Straße in Richtung Innenstadt. Ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus Anröchte fuhr mit seinem Mazda 5 hinter dem 40-Jährigen in die gleiche Richtung. Als der Bremer Fahrzeugführer seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der Fahrer des Mazda dies zu spät und stieß mit dem Ford Fiesta zusammen. Der 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

