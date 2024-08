Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoscheibe eingeschlagen/Dufthubschrauber erbeutet

Lampertheim (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag (22.08.) die Scheibe eines in der Mannheimer Straße geparkten VW ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum einen solarbetriebenen Dufthubschrauber, eine Art Lufterfrischer, im Wert von wenigen Euro. Der Schaden am Fahrzeug wird dagegen auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 42 aus Lampertheim bittet mögliche Zeugen, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzten.

