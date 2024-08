Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann durch Pfefferspray verletzt

Tatverdächtiger festgenommen

Darmstadt (ots)

Pfefferspray bekam ein junger Mann am Mittwochabend (21.8.) entgegen gesprüht, bevor der mutmaßliche Täter dem Polizeigewahrsam zugeführt werden konnte. Durch Zeugen war die Polizei auf eine Auseinandersetzung mit Pfefferspray am Georg-Büchner-Platz aufmerksam gemacht worden. Als die Streife eintraf, konnte lediglich der durch das Reizgas verletzte 23-Jährige angetroffen werden. Dieser wurde von einem Rettungswagen versorgt und gab eine Personenbeschreibung des Angreifers ab. In der Wilhelminenstraße konnte der Tatverdächtige dann vorläufig festgenommen und im Bereich des Theaterplatzes zwei Pfeffersprays sichergestellt werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der 22-Jährige mit einem Platzverweis auf freien Fuß gesetzt. Nur einige Minuten später trafen beide Parteien erneut aufeinander und es kam zu einem Gerangel. Hierauf wurde der junge Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell