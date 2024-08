Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Krimineller attackiert und bestiehlt Schwerstbehinderten

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Einen auf Krücken angewiesenen, schwerstbehinderten 58 Jahre alten Mann stieß ein unbekannter Krimineller am Mittwochabend (21.08.), gegen 17.30 Uhr, in der Erzbergerstraße von hinten um, so dass dieser zu Boden stürzte. Anschließend forderte der Täter den 58-Jährigen unter Vorhalt eines Klappmessers zur Herausgabe seines Geldbeutels, in dem sich neben Geld auch persönliche Dokumente befanden, auf. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat mit der Beute auf einem Fahrrad in Richtung des Bahnhofs Gustavsburg. Der Angegriffene wurde durch den Sturz erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein braunes T-Shirt und abgeschnittene blaue Jeans. Der Kriminelle hat braune, kurze Haare und führte ein Fahrrad ohne Schutzbleche mit sich. Nach Angaben des Geschädigten hatte er ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell