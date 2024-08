Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Hebebühne mit Spanngurten gegen Herabfallen "gesichert" und Radbolzen abgerissen/Polizei untersagt Weiterfahrt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstagabend (20.08.), gegen 17.30 Uhr, stoppte eine Motorradstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 67 einen Lastwagen. Der 45 Jahre alte Fahrer aus Zentralasien wurde anschließend auf das Gelände der Polizeiautobahnstation in Darmstadt gelotst, wo eine intensive Kontrolle stattfand. Am Laster des 45-Jährigen befanden sich Kurzzeitkennzeichen. Ziel der Fahrt war das Heimatland des Mannes. Von der Zulassungsbehörde war jedoch nur eine Fahrt zu einer nahegelegenen Prüfstelle erlaubt worden, weil der LKW bereits seit 2023 keinen "TÜV" mehr hatte.

An dem Fahrzeug wurden zahlreiche erhebliche Mängel festgestellt. So war unter anderem die Hebebühne mit Spanngurten gegen ein Herabfallen völlig unzureichend "gesichert", ein Radbolzen war abgerissen und die Verschraubungen am Rahmen fehlten gänzlich. Auch die Bremsanlage war defekt und die Karosserie im Bereich des Fahrer- und Beifahrersitzes war durchgerostet.

Eine umfangreiche Begutachtung durch den Sachverständigen der Verkehrsinspektion erbrachte später über 20 Mängel. Die Weiterfahrt mit dem desolaten Fahrzeug wurde von der Polizei an Ort und Stelle untersagt. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein und erhoben aufgrund der Verstöße eine Sicherheitsleistung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell