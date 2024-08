Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Seniorin in Supermarkt beklaut

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine 89-Jährige geriet ins Visier von zwei Kriminellen, die ihr Dienstagmittag (20.8.) gegen 13:00 Uhr Bargeld aus dem Geldbeutel stahlen. Einer der beiden Täter sprach die Frau in einem Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße an und verwickelte sie in ein Gespräch, um sie abzulenken. Während dem Gespräch griff der Komplize in die Handtasche der Frau und entnahm ihren Geldbeutel. Er entwendete das Bargeld und gab den Geldbeutel an den "Ansprecher" weiter, welcher der Frau vorgegaukelte, ihn eben gefunden zu haben. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit ihrer Beute.

Einer der Täter wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er trug ein schwarzes T-Shirt, verwaschene Bluejeans und schwarz-weiße Sneaker mit weißer Sohle. Der zweite Mann wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt mit sehr kurzen dunklen Haaren und einem gepflegten Vollbart. Er trug ein schwarzes kurzärmeliges Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Slipper mit einem seitlichen weißen Streifen. Des Weiteren hatte er eine Sonnenbrille auf seinem Kopf sowie eine helle Umhängetasche getragen.

Im Zusammenhang mit Trickdiebstählen bittet die Polizei darum, in belebten Einkaufmärkten besonders aufmerksam zu sein. Taschen sollten zudem immer nah und verschlossen am Körper getragen werden. Lassen Sie Vorsicht walten, wenn jemand nahe an Sie heranrückt oder Sie anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell