Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Überfall auf Bekleidungsmarkt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwochabend (21.08.) wurde ein Bekleidungsmarkt in der Adam-Opel-Straße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann kurz vor 20.00 Uhr den Markt und forderte von den zwei Angestellten unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes aus einer Kasse, dirigierte er die beiden Frauen in einen angrenzenden Raum und forderte sie zum Öffnen des dortigen Tresors auf, aus dem er ebenfalls Geld erbeutete. Der Kriminelle flüchtete anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: Etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß und schmal. Der Täter hat dunkle Haare und einen dunklen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, eine Kappe, Sonnenbrille und Jeans. Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell