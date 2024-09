Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.09.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Raub ++ Gefährliche Körperverletzung/ Schlägerei ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfall mit leicht verletztem Polizeibeamten

Moormerland - Schwerer Raub

Am Samstag, den 07.09.2024, um 23:20 Uhr, kam es in Moormerland in der Rudolf-Eucken-Straße im unmittelbaren Nahbereich zum dortigen Schützenfest zu einem schweren Raub. Hier-bei sollen die zwei bislang unbekannten Täter an einen 36-jährigen Mann herangetreten sein und ihm ein Messer in Richtung des Halses gehalten haben. Anschließend forderten sie die Heraus-gabe des Mobiltelefons und des Portemonnaies. Die unbekannten Täter seien dunkel gekleidet gewesen und wurden auf 17-19 Jahre geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Etwaige Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer oder Moormerland zu melden.

Emden - Gefährliche Körperverletzung/ Schlägerei

Am Sonntag, den 08.09.2024, um 02:45 Uhr, kam es auf dem Neuen Markt in Emden zu einer Schlägerei zwischen 15 bis 20 männlichen Personen. Hierbei wirkten die Täter mit verschiede-nen Gegenständen aufeinander ein. Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die Personen um-gehend in verschiedene Richtungen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten bei einem Opfer Stichverletzungen festgestellt werden. Es wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern an. Etwaige Zeugen des Tatgeschehens wer-den gebeten, sich bei der Polizei in Emden oder Leer zu melden.

Weener - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, den 08.09.2024, um 00:30 Uhr, kam es nach vorausgegangenen verbalen Streitig-keiten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. In diesem Zusammenhang sollen vier jugendliche Männer gemeinsam auf das 19-jährige männliche Opfer eingeschlagen haben. Die Beschuldigten konnten identifiziert werden. Das Opfer wurde durch einen RTW medi-zinisch versorgt.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Polizeibeamten

Im Zusammenhang mit dem NDR 2-Festival in Papenburg kam es am Samstag, den 07.09.2024, um 23:01 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Wehrdeich in Westoverledingen, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Hierbei sollte ein 36-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert werden, nachdem dieser während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Trotz eines eindeutigen Anhaltesignals des Polizeibeamten im Rahmen einer Standkontrolle kollidierte der Fahrradfahrer mit jenem und stürzte zu Boden. Der Polizeibeamte verletzte sich leicht. Bei dem Fahrradfahrer konnte ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

