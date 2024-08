Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW prallt auf Wartehäuschen

Mannheim (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstag die 45-jährige Fahrerin eines BMW. Um kurz nach 18:30 Uhr nahm sie die Abfahrt der B36, um nach rechts in die Mallaustraße einzubiegen. Während des Abbiegevorgang blendete sie die Sonne so stark, dass sie den weiteren Fahrbahnverlauf nicht einsehen konnte. Infolgedessen kam sie nach rechts von der Straße ab und krachte gegen eine Bushaltestelle. Das Wartehäuschen sowie die dort angebrachte Anzeigetafel wurden durch die Kollision schwer beschädigt. Zum Glück warteten keine Personen an der Haltestelle, so dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde. Mit geschätzt 30.000 Euro entstand aber ein hoher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

