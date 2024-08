Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aktuell mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Weinheim (ots)

Derzeit kommt es im Bereich Weinheim vermehrt zu Betrugsversuche durch sogenannte "falsche Polizeibeamte". Hierbei versuchen die Täter ihre Opfer am Telefon dazu zu bringen, Geld oder Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, welcher sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt. Während des Telefonats geben die Täter derzeit an, dass ein naher Angehöriger einen Unfall verursacht hätte und lediglich durch die Zahlung einer Kaution einer Gefängnisstrafe entgehe.

Tipps der Polizei

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell