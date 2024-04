Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.04.2024

Goslar (ots)

Diebstahl einer Handtasche

Am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, ging ein Seniorenehepaar in Clausthal-Zellerfeld auf der Graupenstraße in Richtung Burgstätter Straße. Plötzlich soll sich ein Mann von hinten an das Ehepaar angeschlichen haben, um dann der Frau ihre schwarze Handtasche vom Arm zu reißen und damit ebenfalls in Richtung Burgstätter Straße zu fliehen. Die Frau blieb dabei unverletzt.

Der Täter soll ca. 180 cm groß gewesen sein und war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet. Das Diebesgut besteht aus Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Zeugen, die eine solche Person in dem o.a. Bereich beobachtet haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei unter 05323/95310 mitzuteilen.

