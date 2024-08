Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Bürocontainer einer Baustelle ein - Zeugen gesucht

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitag, 14:10 Uhr, und Montag, 07:05 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt auf ein Baustellengelände in der Bahnhofstraße. Um auf das Gelände zu gelangen, krabbelten die Unbekannten auf der Rückseite der umzäunten Baustelle unterhalb des Bauzauns durch, um anschließend die Tür des Bürocontainers gewaltsam zu Öffnen. Hieraus nahmen sie dann mehrere Gegenstände an sich. Darunter befanden sich u.a. ein Akku-Trennschleifer, zwei Akku-Baustrahler, eine Kunststoffbox, eine Vielzahl von Bohrern und mehrere Akkus. Aus einem danebenstehenden Überseecontainer versuchten die Unbekannten weitere Gegenstände zu entwenden, scheiterten jedoch an einer Sicherung des Containers. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Täterhinweise sowie die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Meckesheim geführt werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06226 / 1336 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

