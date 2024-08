Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 00:30 Uhr am Montag und kurz nach 8:30 Uhr am gleichen Tag kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto im Emmertsgrund. Aufgrund eines Defekts konnte der 20-jährige Besitzer sein Fahrzeug nicht verschließen, als er es in der Nacht in der Otto-Hahn-Straße abstellte. Am Morgen musste der Mann feststellen, dass eine bislang unbekannte Täterschaft das Auto geöffnet hatte. Ein Geldbeutel, der auf der Mittelkonsole gelegen hatte, war ebenso verschwunden wie eine Schachtel Zigarette. Der Schaden wird auf ungefähr 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell