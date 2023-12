POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) - Am 23.12.2023, gg. 16:00 Uhr, kam es in Grünstadt zu einem Trickdiebstahl. Zwei Männer stellten sich einem Wohnungsinhaber als Telekommitarbeiter vor. Während der eine das Opfer ablenkte, entwendete der andere einen Briefumschlag mit 800EUR Bargeld von der Kommode im Flur. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0)entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

