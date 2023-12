Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Serie von PKW-Aufbrüchen

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 25.12.2023 auf 26.12.2023 kam es im Ortsbereich von Haßloch (Raiffeisenstraße/Am Schachtelgraben/Gottlieb-Duttenhöfer-Straße/Dürerstraße/Böhler Straße/Bahnhofsvorplatz) zu einer Serie von PKW-Aufbrüchen. Bislang wurden 8 Fälle bekannt. An den betreffenden Fahrzeugen wurden durch unbekannte Täterschaft jeweils Scheiben eingeschlagen und offen liegende Gegenstände aus dem Fahrzeuginnern entwendet. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden! In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände niemals offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch wenn man nur ganz kurz das Fahrzeug verlässt, sollten die Wertsachen immer mitgenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell