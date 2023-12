POL-PDNW: Trickdiebstahl durch angebliche Telekommitarbeiter

Dirmstein (ots) - Am Samstag, den 23.12.2023 um 18:45 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrskontrolle mit einem 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Gerolsheimer Straße in Dirmstein durch. Nachdem beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein entsprechender Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC, weshalb ihm die Weiterfahrt ...

