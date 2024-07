Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Gartenlaube - Feuerwehr Düsseldorf löschte Feuer in Kleingartenanlage

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 3. Juli 2024, 0.50 Uhr, Hellweg, Flingern Nord

Gegen kurz vor 1 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf über ein Feuer in einer Kleingartenanlage in Flingern Nord informiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am frühen Montagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einer Kleingartenanlage am Hellweg in Flingern Nord. Umgehend wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, fanden diese zwei brennende Gartenlauben vor. Umgehend setzte der Einsatzleiter zwei Trupps zur Brandbekämpfung ein. Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, sodass der Einsatzleiter bereits 20 Minuten später "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf melden konnte. Eine Ausbreitung auf weitere Teile der Anlage konnte durch den schnellen Löscherfolg der Einsatzkräfte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich zeit- und personalaufwendig. Bei einer Gartenlaube mussten die Feuerwehrleute das Dach öffnen, um die letzten Glutnester abzulöschen.

Nach etwa zwei Stunden kehrten die letzten der 20 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell