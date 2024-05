Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: *** ZEUGEN GESUCHT *** - Bedrohung mittels Schusswaffe

Kamp-Bornhofen (ots)

Am Sonntag den 26.05.2024 kam es gegen 14:50 Uhr in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen auf Höhe des Hotels "Rheinkönig" zwischen einem Hundehalter und einem Passanten zunächst zu verbalen Streitigkeiten, in dessen Verlauf der bislang unbekannte Beschuldigte eine Waffe gezeigt haben soll. Kurz darauf entfernten sich die Beteiligten von der Örtlichkeit. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.

