POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Montabaur (ots) - In der Nacht vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024, vermutlich kurz vor 02:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Hattert (OT Laad) eine Sachbeschädigung begangen. Hierbei sind an zwei geparkten PKW (roter Ford, weißer Ford) mehrere Reifen zerstochen sowie der Lack zerkratzt worden. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der ...

