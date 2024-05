Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht

Bad Ems (ots)

Am Samstag, 25.05.2024 kam es in Bad Ems auf dem Parkplatz, angrenzend an den Bahnhofsplatz / die Mainzer Straße (im rückwärtigen Bereich des historischen Bohrturmes), zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter grauer Mercedes durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden (02603 9700).

