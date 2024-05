Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nister- Pressefolgemeldung zu Verkehrsunfall mit Personenschaden B414 in Fahrtrichtung L288

Nister (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B414 in Fahrtrichtung L288. Ein 24-jähriger Mann aus der VG Wissen befuhr mit seinem PKW die B414 aus Fahrtrichtung Kirburg kommend in Fahrtrichtung Nister und wollte nach rechts auf den Zubringer zur L288 fahren. Ein 54-jähriger Mann aus der VG Bad Marienberg befuhr mit seinem PKW den Zubringer auf der B414 aus Fahrtrichtung L288 kommend. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, kam der 24-jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem PKW des 54-jährigen Mannes. Ein PKW geriet kurz daraufhin in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Beide Personen wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aktuell läuft die Unfallaufnahme noch, demnach besteht die Vollsperrung noch. Vor Ort waren die Feuerwehren Hachenburg, Nister, Nistertal und Müschenbach mit ca. 35 Kräften. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell