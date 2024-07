Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Kleingartenanlage - Feuerwehr Düsseldorf löscht sechs brennende Gartenlauben

Düsseldorf (ots)

Montag, 1. Juli 2024, 1.47 Uhr, Flinger Broich, Flingern Nord

Am frühen Montagmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über einen Brand in einer Kleingartenanlage in Flingern Nord informiert. Menschen befanden sich nicht in Gefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 1.45 Uhr am Montagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über eine brennende Gartenlaube an der Straße Flinger Broich. Umgehend entsandte der Leitstellendisponent mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese bereits mehrere in Brand befindliche Gartenlauben fest. Umgehend wurden durch die Einsatzkräfte Löschmaßnahmen eingeleitet und parallel weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund des bereits stark entwickelten Brandes waren insgesamt sechs Gartenlauben durch das Feuer betroffen. Eine weitere Ausbreitung konnte durch einen schnellen Löscherfolg der Feuerwehr verhindert werden. Der Einsatzleiter setzt zwischenzeitlich sieben Trupps zur Brandbekämpfung ein.

Im Einsatz befanden sich neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und des städtischen Rettungsdienstes auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf.

Gegen kurz nach 7 Uhr kehrten die letzten der rund 60 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

