FW-D: Gefahrstoffeinsatz - Ein Mitarbeiter verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 18. Juni 2024, 6.30 Uhr, Am Trippelsberg, Holthausen

Am frühen Dienstagmorgen kam es bei einem Betrieb in Holthausen zu einem Betriebsunfall. Dabei kontaminierte sich ein Mitarbeiter mit einem Insektizid und wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Düsseldorf führte eine erste medizinische Behandlung durch und transportierte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Weiter übernahmen die Einsatzkräfte eine erste Sicherung der Unfallstelle. Notwendige Auf- und Reinigungsarbeiten werden durch den Betreiber übernommen und durch eine Fachfirma durchgeführt. Die Feuerwehr Düsseldorf hat sich zu allen Maßnahmen mit dem städtischen Umweltamt abgestimmt. Der Einsatz der rund 50 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, war nach etwa 90 Minuten beendet.

