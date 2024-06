POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Am Konvikt

Neuwied-Gladbach (ots) - Am Mittwochmorgen, etwa zwischen 11.00 h und 12.00 h, kam es in der Gladbacher Straße "An der Marienkirche" zu einem Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugs mit einem geparkten Pkw. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs stark beschädigt. Aufgrund der Spurenlage wird von einem größerem Fahrzeug als Verursacher ausgegangen. Dieses ist dann in Richtung ...

