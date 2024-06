FW-D: Feuer auf Balkon - starke Rauchentwicklung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots) - Freitag,07.Juni 2024, 20:59 Uhr, Emil-Barth-Straße, Düsseldorf-Garath Am frühen Abend kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einem acht geschossigen Mehrfamilienhaus zu einem Vollbrand in einer Wohnung im fünften Obergeschoss bei dem es keine Verletzten gab. Gegen 20:59 Uhr gingen mehrere Anrufe in der Feuerwehrleitstelle ein, dass es zu einer starken Verrauchung in einer Wohnung im fünften ...

mehr