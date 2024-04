POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind am Dienstag, 23. April 2024, in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Großenkneten eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 07:40 bis 12:30 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Steinloger Straße und durchwühlten alle ...

