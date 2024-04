Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am Dienstag, 23. April 2024, in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Großenkneten eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 07:40 bis 12:30 Uhr verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Steinloger Straße und durchwühlten alle Räume. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von fast 5.000 Euro.

Wer in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell