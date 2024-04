POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall im Stadtgebiet +++ Verursacherin möglicherweise alkoholisiert

Delmenhorst (ots) - Aufmerksamen Zeugen ist am Dienstag, 23. April 2024, gegen 22:15 Uhr, ein offensichtlich betrunkener Autofahrer auf der B75 in Delmenhorst aufgefallen. Sie verständigten die Polizei. Im weiteren Verlauf wurde der VW in starken Schlangenlinien auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg fortbewegt. ...

