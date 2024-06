Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr löscht Küchenbrand - Mieter verletzte sich leicht

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. Juni 2024, 10 Uhr, Lohauser Dorfstraße, Lohausen

Mittwoch Vormittag löschte die Feuerwehr Düsseldorf einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lohhausen. Dabei verletzte sich der Mieter der Wohnung leicht und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Die 35 Feuerwehrleute benötigten etwa 50 Minuten, um den Brand zu löschen.

Die Feuerwehr Düsseldorf rückte gegen 10 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese einen Vollbrand eines Zimmers in der Erdgeschosswohnung fest und zogen weitere Einheiten zur Unterstützung hinzu. Umgehend entsendete der Einsatzleiter Einsatzkräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude. Im Bereich der Küche mussten die Feuerwehrleute ein Teil der Zwischendecke öffnen, um eine Ausbreitung des Brandes auszuschließen und letzte Glutnester abzulöschen. Nach gut 50 Minuten konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Bereits frühzeitig behandelte der Rettungsdienst den 64-jährigen Mieter, der sich durch den Brand leicht verletzte und transportierten ihn später für eine weiterführende ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus. Zum Abschluss des Einsatzes befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den betroffenen Bereich vom Brandrauch und Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf stellten vorsorglich die Strom- und Gaszufuhr des Gebäudes ab.

