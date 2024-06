FW-D: Arbeitsunfall auf einer Baustelle - Feuerwehr rettet einen Verletzten über einen Baukran

Düsseldorf (ots) - Dienstag, 18. Juni 2024, 6.30 Uhr, Am Trippelsberg, Holthausen Am frühen Dienstagmorgen kam es bei einem Betrieb in Holthausen zu einem Betriebsunfall. Dabei kontaminierte sich ein Mitarbeiter mit einem Insektizid und wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Düsseldorf führte eine erste medizinische Behandlung durch und transportierte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Weiter übernahmen die ...

