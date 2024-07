FW-D: Feuer in Gewerbebetrieb -Brandereignis führt zu Stromausfall

Düsseldorf (ots) - Montag, 1. Juli 2024, 1.47 Uhr, Flinger Broich, Flingern Nord Am frühen Montagmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über einen Brand in einer Kleingartenanlage in Flingern Nord informiert. Menschen befanden sich nicht in Gefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 1.45 Uhr am Montagmorgen ...

mehr